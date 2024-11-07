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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

美時10月營收年增107% 創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

製藥龍頭廠美時（1795）昨（7）日公布10月合併營收總額達18.9億元，創下歷史同期新高，並較上月成長了59%，較去年同期更成長107%；累計今年前十月合併營收達160.6億元，年增率也達到11%的雙位數成長。

美時是一家以國際市場為主力的本土最大藥廠，公司表示，10月份營收大幅成長的動能來自亞洲以外的出口業務，年增幅度超過300%，主要受益於血癌用藥Lenalidomide在美國市場的強勁成長；亞洲地區的營收則較去年同期增長了18%，主要成長動能來自泰國和韓國業務的強勁表現。

美時進一步表示，泰國的成長來源於骨質疏鬆症藥物Aclasta、和呼吸系統藥物Inhalex Forte的需求；韓國的業績表現則由體重管理藥物Qsymia、和避孕藥Mercilon的銷售所推動。

美時指出，2024年該公司旗下多款產品展現了持續的成長潛力。除了核心產品Lenalidomide外，小細胞肺癌新藥Zepzelca從年初至今的業績成長幅度達到200%。

此外，美時於2021年自西班牙PharmaMar S.A.公司授權Zepzelca在台灣的商業權利，並於2023年在台灣上市。Zepzelca目前的適應症為「適用於使用含鉑化療期間或之後病程惡化之轉移性小細胞肺癌成人病人的治療」。根據使用劑量，每個療程費用約為8至16萬元。迄今為止，台灣已有約220位SCLC患者接受了Zepzelca的治療。

美時今年以來為了加強對東南亞市場布局，已兩度進行策略性收購，分別為收購Teva製藥的泰國子公司後，以及收購抗發炎藥物Alpha Choay在越南和柬埔寨的市場權，該項藥物2023年銷售額超過2,200萬美元。美時預計在2025年上半年認列Alpha Choay的銷售收入。

泰國 營收 美時

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