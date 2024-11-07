東陽前三季EPS 5.23元 堤維西4.96元

汽車零組件財報報佳音，東陽（1319）上月已完成前九月稅前自結數，昨日出具第3季正式財報，累計前三季營收為186.75億元，較去年成長8%，稅後純益30.96億元，較去年成長39%，每股純益5.23元。

另外兩家零組件廠堤維西、IKKA-KY前三季財報也都交出不錯的成績單，IKKY與堤維西累計前三季稅後純益的年增率均達九成。

車燈大廠堤維西第3季單季稅後純益4.05億元，年增9.8%，每股純益（EPS）1.3元，前三季稅後純益16.07億元，年增90.6%，EPS 4.96元。

IKKA-KY第3季稅後純益0.59億元，年減7.1%，每股純益1.88元；累計前三季稅後純益1.6億元，年增達97.5%，EPS 5.18元。

美國保險公司擴大採用AM件，市場需求向上攀升，成為東陽與堤維西獲利成長的重要因素。

IKKA為日本豐田供應鏈的重要廠商，隨著豐田的規模擴增，今年營收可望持穩去年水準，毛利率則可望持續提升。以今年前三季的表現看來，IKKA今年獲利可望優於過去兩年，並可望回到2021年掛牌時的獲利表現。