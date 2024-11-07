拓凱前三季EPS 12.15元 毛利率上升

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（7）日公告第3季財報，單季獲利3.2億元，年減15.8%，每股純益為3.52元；累計今年前三季獲利11.03億元，年減6.4%，每股純益12.15元。法人並預估該公司第4季營運將淡季不淡，接單與第3季相近。

拓凱表示，第3季所有產品項都恢復正增長，尤其自行車及球拍各有年增四及五成以上的水準，推升單季營收達26億，年增30.8%。而隨著自行車產業市場庫存調整後逐漸恢復及球拍產品需求轉趨正向，前三季累計營收68. 2億，年減縮小為5.9%。

前三季雖然營收規模同比稍下降，但高毛利產品比重增加，使前三季毛利率達到34.5%，加上業外有利息收益及匯兌收益的挹注，累計前三季每股純益為12.15元與去年同期相近。

展望第4季，法人預期營運將淡季不淡，接單與第3季相近；而本季全球經濟市場雖然還有美國大選後政策變化及區域地緣政治變數等影響，但全年預估在自行車、球拍、航空醫療及其他類等產品均有正增長的機會。