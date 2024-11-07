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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

冠德、皇翔10月營收報喜

經濟日報／ 記者朱曼寧陳美玲／台北報導

交屋潮來了，指標建商冠德（2520）、皇翔、愛山林及富華新10月營收報喜，全面年成長，其中冠德、愛山林前十月營收均創歷史同期新高，皇翔前十月營收突破百億元，改寫近八年新高紀錄。

冠德10月營收29.41億元，年增52.7%；累計前十月營收251億元，年增58.57%，主要是受惠百億大案101A心天匯等建案交屋入帳所致。另，冠德手上目前有成屋「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」可持續銷售認列，賣一戶就可認一戶。

冠德指出，目前在手土地庫存量達3萬坪，已備妥未來七至九年的開發案量，未來開發評估的腳步不停止，將持續積極爭取全台大型複合式開發案，並強化商用不動產的布局。

皇翔10月營收10.57億元，年增253.38%；累計前十月營收112億元，年增382.6%。皇翔今年全年業績無空窗期，上半年有新北土城「皇翔MRT」完工交屋入帳，後續也持續銷售認列中，下半年則有總銷14億元「皇翔芊翠」交屋認列，預計第4季還有總銷19億元「皇翔芊樾」可交屋入帳，且均已完銷，今年亦有信義區成屋豪宅案「皇翔御琚」銷售挹注。

此外，由代銷跨足營建的愛山林布局自建案也逐漸開花結果，10月營收18.08億元，年增174.6%；累計今年前十月營收93.11億元，年增53.29%，不僅超越去年全年度合併營收，更創下單月、累月歷史新高。

愛山林指出，10月受惠自建案「帝景3號」及「帝景5號」完工交屋，推升營運，其餘多項自建案工程進度皆按預定內時程推進，明年預計有百億元的完工量，2026年到2028年更有超過200億元的完工量，2029年後則有約816億元以上的完工交屋，換言之，每年皆有預定交屋之建案，將為公司挹注營收，未來營運可期。

富華新10月營收44.47億元，年增456倍；累計前十月營收46.83億元，年增211.78%。富華新指出，總銷達163億元的完銷個案「心之所向」第4季開始交屋入帳，預計可為貢獻70億至80億元營收。

法人指出，儘管房市受到央行第七波選擇信用管制影響，但對大型建商來說影響層面相對較小，且過去兩年房市熱潮下，不少建商的預售皆已完銷，今年底開始迎入帳高峰，另外，像冠德、愛山林及皇翔等皆有布局商辦市場，較可免於打房干擾，未來營運可期。

營收 皇翔

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