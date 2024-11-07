志強前三季EPS 5.78元 三率三升

製鞋與鞋材廠昨（7）日相繼公布第3季財報，志強-KY（6768）獲利3.44億元、年增324.7%，每股純益1.76元；鈺齊-KY單季稅後純益1.02億元、年減69.7%，每股純益0.54元。百和單季稅後純益4.54億元、年增78%，每股純益1.52元。市場並預期業界明年景氣將比今年更好。

全球足球鞋製造龍頭志強-KY的第3季合併營收為42.92億元、年增45.4%，單季獲利3.44億元，季減23.2%、年增324.7%，每股純益1.76元。

累計前三季呈現三率三升走勢，營收與獲利同為歷史同期次高。合併營收132.39億元、年增30%，前三季獲利11.32億元、年增203.2%，每股純益5.78元。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY方面，第3季受業外匯兌損失1.82億元影響，單季稅後純益1.02億元，季減74.9%、年減69.7%，每股純益0.54元。累計該公司前三季合併營收102.23億元、年減22.6%，稅後純益7.92億元、年減44.7%，每股稅後純益4.16元。

鞋材大廠百和方面，第3季合併營收43.19億元，季增16%、年增20.7%，單季稅後純益4.54億元，季增30%、年增78%，每股稅後純益1.52元，單季營收、獲利同為近九個季度以來的高點；前三季稅後純益11.36億元、年增145.8%，每股純益3.81元。

法人指出，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節去化結束，近期百和出貨回溫，另一方面，也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助穩定出貨動能。

因應產業景氣回升，百和也積極擴充產能，印尼廠預計今年可完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠獲利也將跟著提升。