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鳳凰前三季EPS 3.05元 雄獅7.54元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

旅行社股雄獅（2731）、鳳凰昨（7）日公告第3季財報，其中，鳳凰第3季獲利寫下歷史次高表現，前三季獲利倍增。雄獅第3季獲利則意外縮水，不過，前三季獲利表現仍創同期新高。

鳳凰公告第3季財報，單季稅後純益1.08億，年增85%，每股純益1.34元，創歷史次高，僅次於2013年第3季的1.61元。累計前三季稅後純益2.45億，年增112%，每股純益3.05元。

鳳凰表示，第3季為傳統暑假旺季，旅遊需求持續成長，相關影響團體之票價、住宿、遊覽車等供給趨於穩定，風險變數減少。累計前三季成長歸功於疫後旅遊需求暢旺，主力路線如大歐洲地區、遊輪、日本等區域皆有所表現。

雄獅公告第3季財報，單季稅後純益0.85億元，每股純益0.89元，為2023年以來單季新低。累計前三季稅後純益為7.04億元，年增20.9%，每股純益7.54元，獲利創歷年前三季新高水準。

鳳凰表示，第4季主要為秋冬賞楓、賞雪季節，推出日本鳥取賞楓包機及歐洲、美加等各地秋季賞楓行程也持續熱賣中，加上歐洲河輪包船、公司行號獎勵旅遊團等，有望持續帶動成長。剛結束的ITF台北國際旅展也創造約2.4億營收，將在第4季及明年第1季實現。

每股純益

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