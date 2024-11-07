快訊

民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

元大金前十月賺303億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

元大金控（2885）7日公布2024年10月自結獲利，10月單月稅後純益32.41億元，月增率34.1%、年增155%，累計前十月稅後純益已達303.36億元，年增幅達22.3%，每股稅後純益（EPS）達2.34元。元大金10月獲利和累計前十月稅後純益皆創歷史同期新高。

台股10月日均量逾4,864億元，帶動證券經紀手收增加，挹注元大證券10月單月稅後純益為18.1億元，創單月歷史同期新高，月增率7.8%、年增率255.6%，累計前十月稅後純益170.86億元，較去年同期成長48%，EPS 2.59元；元大銀利息淨收益較上月成長，10月稅後純益為7.10億元，月增1.3%、年增率21.4%。

元大人壽由於保險經常性收益成長、加上當月有匯兌利益及處分資產之資本利得挹注，使得10月稅後純益為3.93億元，扭轉前兩月的虧損，由虧轉盈，年增率同樣有倍數增長。

此外，元大期貨10月單月獲利1.95億元，年增率63.9%、月減率7.6%，累計前十月稅後純益17.99億元，年增率17.1%；元大投信10月獲利3.84億元，年增率69.9%、月增率7%，累計前十月稅後純益31.62億元，年增率53.6%，EPS 13.93元。

EPS 元大金控

延伸閱讀

均豪第3季EPS 0.66元 董事會決議以8.76億元上限買回庫藏股

宇隆科技財報／第3季 EPS 3.11元 創單季歷史新高

苗縣10月遭詐騙金額逾2.4億 竹南重災區

60萬股東注意！玉山金前十月賺贏去年全年、EPS達1.40元

相關新聞

富采法說會／樂觀看明年！董座彭双浪：美選落幕 最大不確定因素消除

富采（3714）7日召開法說，並公布第3季財報，單季營運擺脫連八季虧損、順利轉盈。富采董事長彭双浪表示，美國總統大選落幕...

華航、長榮航三大利基加持 華航股價高飛

航空業第4季貨運價高加上低油價，客運比預期中好三大利基在手，全年營運吃定心丸，再加上航空股的IPO熱潮及第3季業績題材，...

興富發、達麗第3季財報出爐 第4季將迎個案交屋

興富發（2542）、達麗（6177）7日公告財報，興富發第3季稅後純益17.89億元，年增100.4%，每股稅後純益0....

交屋潮來襲！四建商10月營收報喜 這3家前十月創新高

交屋潮來襲，指標建商冠德（2520）、皇翔（2545）、愛山林（2540）及富華新7日公告10月營收，全面年成長，其中冠...

王品財報／前三季EPS12.41元 中國大陸事業群轉盈

王品（2727）7日召開董事會，通過第3季合併營收57.5億元，年減1.23%，單季稅後淨利3.6億元，年減3.96%，...

陸救市效果待觀察 石化景氣仍低迷…台塑3寶保守看第4季營收

石化景氣持續低迷，原本台塑集團寄望中國大陸9月底祭出一系列刺激經濟政策，能帶動石化品需求增長，不過實際效果仍待觀察，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。