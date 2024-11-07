元大金前十月賺303億元 創歷史同期新高

元大金控（2885）7日公布2024年10月自結獲利，10月單月稅後純益32.41億元，月增率34.1%、年增155%，累計前十月稅後純益已達303.36億元，年增幅達22.3%，每股稅後純益（EPS）達2.34元。元大金10月獲利和累計前十月稅後純益皆創歷史同期新高。

台股10月日均量逾4,864億元，帶動證券經紀手收增加，挹注元大證券10月單月稅後純益為18.1億元，創單月歷史同期新高，月增率7.8%、年增率255.6%，累計前十月稅後純益170.86億元，較去年同期成長48%，EPS 2.59元；元大銀利息淨收益較上月成長，10月稅後純益為7.10億元，月增1.3%、年增率21.4%。

元大人壽由於保險經常性收益成長、加上當月有匯兌利益及處分資產之資本利得挹注，使得10月稅後純益為3.93億元，扭轉前兩月的虧損，由虧轉盈，年增率同樣有倍數增長。

此外，元大期貨10月單月獲利1.95億元，年增率63.9%、月減率7.6%，累計前十月稅後純益17.99億元，年增率17.1%；元大投信10月獲利3.84億元，年增率69.9%、月增率7%，累計前十月稅後純益31.62億元，年增率53.6%，EPS 13.93元。