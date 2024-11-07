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民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

王品財報／前三季EPS12.41元 中國大陸事業群轉盈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品前三季已賺逾一個股本。王品/提供
王品前三季已賺逾一個股本。王品/提供

王品（2727）7日召開董事會，通過第3季合併營收57.5億元，年減1.23%，單季稅後淨利3.6億元，年減3.96%，EPS 4.4元。前三季合併營收為167.6億元、稅後淨利10.2億元、年減8.3%，EPS 12.41元。

王品表示，台灣事業群為營收成長主力，今年以來持續成長，而大陸事業群第3季與前三季營收皆下滑，分別年減11.8%、17.1%，不過經持續調整，大陸事業群已成功轉盈，挹注獲利。

王品今日亦公告10月合併營收為17.3億元，年減4.03%。受接連2個颱風造成工作天數下滑，台灣事業群營收13.8億元，年減4.78%，人氣品牌「肉次方」、「青花驕」、「夏慕尼」與「和牛涮」合計共六家店營收突破千萬大關。大陸事業群營收3.5億元，較去年同期微減0.96%。兩岸累計前十月合併營收183.9億元，年減0.85%。　

第4季進入鍋物旺季，王品旗下「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「青花驕」、「嚮辣和牛麻辣鍋」、「尬鍋」、「石二鍋」及「12MINI」七大鍋物品牌可望迎來天冷吃鍋潮，其中「石二鍋」、「和牛涮」將再展新店，挹注第4季成長動能。零售品牌「王品嚴選」也推出冷凍麻油雞鍋、沙茶鍋，常溫火鍋湯底則新推「尬鍋」招牌「蒜頭蛤蠣風味雞湯」、「剝皮辣椒風味雞湯」，於全台各賣場、線上通路同步販售，搶攻小家庭在家聚餐需求。　　

此外，王品10月起與外送平台foodpanda展開獨家合作，10月1日上線後每日均突破百萬業績紀錄，且仍在穩步成長中，雙方也看好後續合作效益再擴大。為「雙11」放福利，11月11日前，「王品牛排」、「初瓦」、「12MINI快煮鍋」、「嚮辣和牛麻辣鍋」、「丰禾台味風格料理」、「肉次方燒肉放題」、「oh my!原燒」7大品牌於foodpanda平台推出特價111元的優惠私房菜，折扣最高達42折。

EPS 營收 王品

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