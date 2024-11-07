台驊財報／前三季EPS 達7.02元 全年獲利無法突破去年

台驊（2636）控股集團2024年前三季獲利因為去年同期有陽明的高額股利挹注，所以今年全年獲利無法突破去年，受惠於全球海運價格攀升，貨量成長，台驊前三季每股稅後純益也達到7.02元。

第3季受惠貨櫃運價及承攬貨量較去年大幅增加貢獻下，帶動單季營收達76.25億元，季增11.55%，年增99.21%，稅後純益因去年同期有陽明海運（2609）的股利收入挹注，所以金額差異較大，稅後純益為3.15億元，年減42.8%，每股稅後純益為2.29元。

累計前三季集團營收191.17億元，年增80.17%，稅後純益為10.14億元，年減26.29%， EPS為7.02元。

由於受到港口罷工、保護性關稅等變數影響，使得海運旺季提前，導致第三季運量與運價同步回落，海運事業部透過全球布局，並與代理緊密合作穩固承攬量，累計前三季合併營收達104.07億元，年增達88.51%。

受惠第三季電商業務持續增長與消費性電子出貨需求增加下，集團空運事業部累計前三季出貨噸數較去年同期大增48.4%，帶動營收達41.78億元，年增78.30%；自紅海危機發生以來，中歐鐵路成為從遠東通往歐洲最主要的替代運輸方式，帶動今年鐵路運價及運量皆大幅增加，加上鐵路事業部持續深耕歐洲代理業務，積極拓展海鐵聯運、物流、報關及運輸等業務，累計前三季營收繳出21.71億元，年增252.30%。

大陸產業物流指數自2月起皆維持擴張趨勢，整體發展趨勢正面看待，其中汽車及零件製造、電氣機械製造、醫藥製造等物流需求增加，帶動倉儲周轉率，提升倉儲收入成長，但大陸終端鋰電池產業價格持續下滑，加上庫存去化緩慢，國際大廠進口鋰礦砂業務需求放緩，使得海江及江船內貿物流收入受到影響，累計前三季營收為23.62億元，年增率10.84%。