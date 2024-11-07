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科妍財報／10月年、月同增三成 前三季EPS接近去年水準

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醫材廠科妍（1786）7日公告10月營收8,058萬元，月增33.57%、年增34.23%，再次交出月、年同增二位數的成績；同時，在新產品、國際化布局有成下，科妍7日召開董事會通過第3季財報，累計前三季每股稅後純益（EPS）達2.58元，已接近去年全年水準，今年創歷史新高的機率濃厚。

科妍在產品線趨於完整、國際化布局有成，加上客戶拉貨動能轉趨積極中，10月營收8,058萬元，月增33.57%、年增34.23%，累積今年前10月營收7億869萬元，年增24.38%。

同時，科妍召開董事會、通過第3季財報，在防沾黏等高毛利產品擴大出貨，單季營收季增5.53%中，本業獲利7,474萬元，創下單季歷史新高，年成長28.87%，毛利率也達72%。不過，稅後純益受到業外匯損的拖累，為5,717萬元，單季EPS為0.82元。

綜觀今年前三季營運，累計營收6億2,811萬元、年成長23.2%，隨高毛利的關節腔注射劑、防沾黏等產品，在客戶拉貨動能持續增溫中，毛利率站穩70%大關，交出74%、年增四個百分點的好成績，同時，累計本業獲利1億8,788萬元，年增35.7%，稅後純益1億7,769萬元，年增27.51%，優於營收成長幅度，EPS為2.58元，逼近去年2.66元的全年水準。

科妍總經理韓台賢表示，展望11月、全年營運，由於時序進入年底長假前的備貨旺季，國內外客戶陸續下單，對第4季營運維持審慎而樂觀。公司持續看好防沾黏產品及刺激膠原蛋白增生劑的醫美品項在國內外市場的潛力，未來在新產品及國際化佈局下，有信心持續創造業績高峰。

EPS 營收

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