前十月獲利首進200億俱樂部！永豐金賺贏歷年全年表現

永豐金（2890）今年前10月獲利首度進入200億元俱樂部，已經超越歷年全年獲利水準，表現寫新猷！永豐金7日公布2024年10月成績單，受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創下歷年同期新高，累計永豐金控2024年前10月累計稅後純益202.18億元，年增34.07億元、年增率20.3%創下新高。

永豐金控指出，今年前10月獲利寫下新紀錄，已超越歷年全年獲利水準並首度突破200億元，年成長20.3%，EPS 1.59元，年化ROE 12.39%。

獲利兩大主要引擎永豐銀與永豐金證券，雙雙獲利創下歷年同期新高。永豐銀今年前10月稅後純益155.20億元，年增16.60億元或12.0%，整體獲利較去年同期成長，永豐金控指出，主要受到利息淨收益、手續費淨收益及金融交易相關收益皆有成長。

永豐金證券今年前10月稅後純益52.24億元，年增21.62億元或70.6%，更超越歷年全年獲利水準，主要受惠於台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。

惟如果與上月相比，永豐金單月自結稅後純益17.21億元，月減1.06億元或5.8%，主因銀行子公司獲利較前月下滑所致，主要受到金融交易操作獲利減少，永豐銀月減3.89億元或26.4%；另一證券子公司永豐金證券10月稅後純益6.89億元，月增3.09億元或81.3%，主要受惠於台股日均量成長、經紀市占提升以及承銷部位利得大幅成長。