全宇生技營收／10月2.56億元 年增34.65%、月減1.8%

全宇生技-KY（4148）7日公布10合併營收2.56億元，年增34.65％、月減率1.8％，受惠穩定的市場需求及種植園因應ESG而調整的用肥結構，致單月交出旺季水準。

全宇表示，第4季一般為油棕產業淡季，10月份營收維持旺季水準主要受惠於穩定的市場需求及種植園因應ESG而調整的用肥結構。為因應農業永續發展，大馬油棕局日前宣布，期望小型種植園（Independent smallholder，ISH）取得Malaysian Sustainable Palm Oil（MSPO）證書比例於2025年底前由目前的76.9％提升到90％，確保油棕生產過程符合綠色農業及永續環保程序，可望有助於公司產品持續推廣的力道。

而除肥料本業外，全宇旗下保健食品子公司GK-Bio 繼今年8月份獲得全國商業總會主辦的「第六屆品牌金舶獎」後，再度於7日獲頒於大馬境內被企業界譽為「奧斯卡品牌」的「2024馬來西亞超級品牌獎」，並於近日榮獲馬來西亞國家心臟研究中心認證銷售，品牌價值及銷售渠道均穩定增加中。依據目前市況及產業布局，公司對長期發展持穩定樂觀的態度。