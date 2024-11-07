艾美特財報／第三季 EPS -0.58元 訂11月8日為減資基準日

家電品牌廠艾美特-KY（1626）董事會7日通過2024年第3季財報，合併營收15.75億元，毛利率16%，營業損失9,909萬元，稅後淨損8,845萬元，每股虧損0.58元。累計今年前九個月合併營收66.21億元，毛利率19%，營業損失5,876萬元，稅後淨損9,790萬元，每股虧損0.64元，資產負債比率為64.44%

艾美特董事長史瑞斌表示，全球市場競爭激烈，尤其線上通路的價格戰，過去艾美特主打高價市場的優勢面臨考驗，再加上日幣貶值和消費力減弱造成東北亞市場獲利衝擊。為此艾美特因應未來的挑戰在10月成立台灣研發部門，要讓產品線有更多元的拓展，迎擊各價格帶產品的需求，還有新市場的投入，未來艾美特將更積極全球佈局，期許接下來的季度能看到成果。

外銷市場的綜合市場，除原歐美客戶將增加中東與東南亞新客戶，前兩年開始發展的跨境電商，除北美地區美國、加拿大以外，今年新增歐洲市場相繼投入法國與德國，持續擴大對全球市場的經營。

大陸市場已經開始推出冬季商品，今年推出幾個新品項將冬季商品更個人化更貼近消費者需求，如「水暖毯」率先行業推出帶AI智能語音X石墨烯速熱黑科技X100%水電分離的取暖產品，全毯內添加石墨烯塗層，讓取暖速度更快，釋放的遠紅外光波，讓暖入肌底，更舒適。

「百變小魔桌」是一款顛覆傳統、融合傢具美學與電器科技的創新產品，它的取暖圍爐功能採用桌爐一體化設計，以無炭0煙無明火的環保理念，搭載暖煮聯動雙系統，1000W平嵌式黑晶陶爐快速均勻加熱， 200W遠紅外靜音制暖技術讓溫暖悄然而至。

「烘鞋器」針對冬季鞋子易潮濕，穿著不舒適提供了最佳解決方案，同時加入了殺菌功能，解決鞋子的潮濕和異味問題。再加上其他全新設計的電暖器，現在等待天候轉涼有助銷售。

艾美特董事會並通過買回第六次庫藏股執行完畢，買回300萬股，將減資新台幣3,000萬元，預定減資基準日為2024年11月8日。