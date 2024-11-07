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陸救市效果待觀察 石化景氣仍低迷…台塑3寶保守看第4季營收

中央社／ 台北7日電
景氣持續低迷，原本台塑集團寄望中國大陸9月底祭出一系列刺激經濟政策，能帶動石化品需求增長，不過實際效果仍待觀察，包括台塑、南亞、台化等台塑三寶今天展望第4季營收，皆不敢太樂觀。聯合報系資料照
景氣持續低迷，原本台塑集團寄望中國大陸9月底祭出一系列刺激經濟政策，能帶動石化品需求增長，不過實際效果仍待觀察，包括台塑、南亞、台化等台塑三寶今天展望第4季營收，皆不敢太樂觀。聯合報系資料照

石化景氣持續低迷，原本台塑集團寄望中國大陸9月底祭出一系列刺激經濟政策，能帶動石化品需求增長，不過實際效果仍待觀察，包括台塑、南亞、台化等台塑三寶今天展望第4季營收，皆不敢太樂觀。

台化董事長洪福源直言，9月下旬大陸一連串的財政措施，在十一長假後迅速冷卻，能否促進消費，還要時間觀察。洪福源看10月市況與9月大致相同，預估台化11、12月營收和10月差不多，但可能有少許改善。

洪福源坦承，在大陸經濟未回到良好的基本面前，台化營運改善空間有限，目前公司的產銷策略會持續下修庫存量至農曆年底，避免庫存損失。

台塑表示，大陸十一長假後下游加工廠陸續復工，加上第4季為部分石化產品傳統旺季，台塑歲修廠數比第3季減少，開工率提高，有利本季營收表現；不過上游原料廠在十一長假期間持續生產，整體石化庫存偏高，部分同業降價競銷，拖累市場行情。正負抵銷，台塑預估第4季營收與第3季相當。

倒是台塑、台化皆認為，大陸統計局公布10月製造業採購經理人指數（PMI）回升至50.1，時隔5個月後重返擴張區間，回到榮枯線上，顯示近期推出的刺激經濟措施可能有助經濟好轉，後續值得觀察。

南亞董事長吳嘉昭也認為，目前整體市況變化不大，預估南亞第4季營收與第3季持平。

台化 台塑集團 營收

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