漢來美食財報／前三季稅後純益及EPS 已超越去年全年

漢來美食（1268）7日董事會通過季報，累計前三季稅後純益3.27億元，每股盈餘7.75元，營收、淨利及每股盈餘均創歷史新高，稅後純益及每股盈餘已超越去年全年。展望2025年，漢來美食目前已規畫至少10家以上的品牌餐廳將有展店計畫，成為推動營收成長再衝高的新動能。

漢來美食第三季合併營收14.31億元，季增8.74%，年增19.24%，僅次於今年第一季創歷史次高；單季稅後純益0.62億元、每股盈餘1.47元；累計前三季營收44.26億元，稅後淨利3.27億元，每股盈餘7.75元，營收、淨利及每股盈餘均創歷史新高，累計前三季稅後純益及每股盈餘已超越去年全年。

漢來美食表示，2024年前三季營收已經達到2023年全年總營收的90％，但獲利及EPS已超越2023年一整年，主要受惠於台北南港宴會廳與漢來美食旗下西餐品牌-島語自助餐廳的設定成功，除了自助餐廳的訂位狀況近乎天天客滿，另外婚禮和商務宴客的訂席收益，也成為挹注總營收的動能之一。

台北漢來大飯店的宴會廳堪稱是目前台北地區炙手可熱的宴會和會議場地，尤其是在6月初的台北國際電腦展後，其時尚豪華無樑柱的空間以及長達56.3公尺的連屏LED螢幕；還有寬敞的前庭可作為迎賓雞尾酒會的場地，只要是假日必定被預訂一空，甚至許多廠商在今年舉辦過活動後，立刻訂下明年的場次。

此外，其他展店的中餐品牌，包括中壢SOGO店的「溜溜酸菜魚」跟高雄夢時代購物中心的「上菜片皮鴨」，分別在5月跟7月陸續開幕，緊接著8月份的名人坊年度活動「富哥見面會」，在展店和導客活動雙管齊下的推波助瀾之下，成為第二季與第三季一路開出長紅的重要因素。

展望未來，進入餐飲業旺季的第四季，各企業年度最重要的熱鬧尾牙、旺年會及節日氛圍濃厚的聖誕節、跨年活動陸續登場，各品牌餐廳也已進入一級備戰狀態。從11、12月的尾牙，還有明年初的春酒，統計台北南港宴會廳和高雄漢來大飯店與高雄漢來巨蛋會館，目前已賣出12,800桌，預估將帶入2.2億元的營業額，春酒宴客仍在持續接單熱賣中，尾牙春酒的成長動能比去年高出35%，絕對會在2024年結束前交出一張漂亮的成績單。

另外從11月1號起開賣的2025農曆除夕跟春節的宴會廳圍爐宴訂席，還沒開賣前，詢問度已經破表，果然當天一開賣就售出七成，其他品牌更是呈現熱烈秒殺狀況，從北到南全台總共7家分店的海港自助餐，除夕晚餐分成兩輪時 菜片皮鴨」餐廳，全台三間分店除夕晚餐也都早早就售罄。高雄漢來飯店內的福園中餐廳也同樣訂位全滿，就連全素的漢來蔬食全台五間分店，目前訂位也達到九成，預計在月底前都能全數銷售一空。