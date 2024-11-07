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智伸科營收／十一假期客戶拉貨影響 10月達6.79億元、年增18.2％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

智伸科（4551）10月合併營收為6.79億元，年增18.2％，累計2024年1至10月合併營收為新台幣63.86億元，年增5.1％。

智伸科表示，第4季進入汽車產業傳統旺季，主要客戶在傳動系統、散熱系統、空氣懸吊系統、One-box 煞車系統等關鍵零組件的需求穩定成長，帶動智伸科保持良好的出貨動能，加上高毛利率之醫療微創手術縫合器與骨科相關關鍵零組件、AI應用之硬碟關鍵零組件、以及半導體設備關鍵零組件等業務領域的穩定訂單需求推動，凸顯智伸科在全球精密金屬零組件加工市場中持續展現高度競爭力與多元產業市場布局的成功。

展望第4季，智伸科汽車事業部方面，觀察中國大陸新車銷售市場在政府積極落實包括以舊換新補貼、新能源車下鄉活動、充電基礎設施增量等優惠政策實施，創造產銷動能明顯於第三季底逐步回溫，有望對智伸科第4季營運增添成長柴火。而醫療、電子事業部方面，主要客戶庫存調整結束拉貨恢復，加上下半年起新項目陸續的挹注，包括手術縫合器、AI應用關鍵零組件等，整體訂單能見度已持續拉長，對明年度營收貢獻占比有機會進一步拉大。

新能源車 智伸科 營收

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