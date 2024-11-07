台塑四寶10月營收出爐！南亞年月雙增 前十月台化一枝獨秀

台塑四寶7日公布10月合併營收，其中南亞（1303）受惠德州EG產能利用率提高、可塑劑及2EH在大陸十一長假後訂單增加，再加上聚酯產品因美東港口罷工事件導致下游增加本地採購，致10月營收227.6億元，月增6.2%、年增4.8%，交出年、月雙增的好成績；若以前十月營收來看，台化（1326）合併營收2,940.4億元，年增6.8%，為四寶中唯一營收正成長的公司。

台塑（1301）10月合併營收157.3億元，月減5.4%、年減3.5%。台塑指出，10月營收較上月衰退主因，是配合液鹼外銷客戶船期安排，10月部分訂單延至11月交運，致本月液鹼銷售量比上月減少6.9萬噸；今年營收較去年同期衰退，是因大陸房地產市況仍低迷，用於建材及基礎建設等PVC需求減少，加上大陸同業增加出口量，影響PVC行情持續下滑，因此今年10月PVC均價比去年同期下跌8％。此外，美國對東南亞四國生產太陽能模組實施反傾銷及反補貼調查，EVA封裝膜料需求減少，加上大陸同業新增產能投產，拉低市場行情，因此今年10月EVA均價比去年同期下跌25％。

台化10月合併營收267.3億元，月減2.8%、年減11.4%。台化指出，10月營收月減，主因麥寮SM廠及ARO-3廠10月安排定檢，影響SM及萃餘油合計減少14.7億元。另PX自用減少且價差改善，銷售增加11.2億元；台化轉投資福懋（1434）也因季節轉換影響長纖布秋冬訂單減少，及簾布市況降溫輪胎廠商按需採購；售價方面，中東地區情勢多變影響原油價格震盪，中國經濟刺激措施力道低於市場期待，同業產能持續開出且下游需求仍處低檔，影響主要產品行情盤整偏弱。

台塑化（6505）10月合併營收454.5億元，月減14.8%、年減30%。台塑化指出，煉油事業營業額比上月減少20.8%，台塑化10月有兩套設備全月執行定檢，比9月定檢天數增加18天，造成產量減少；10月產品平均售價比9月增加每桶1.2美元，主要係受10月杜拜原油74.9美元/桶比9月上漲1.4美元所致；在烯烴事業方面，10月營業額比9月增加10.6%，10月乙烯產量15.4萬噸，比9月增加3.9萬噸，主要係烯烴一廠自9月26日開車所致，10月產品總銷售量36.3萬噸，比9月31.9萬噸增加4.4萬噸，10月全產品平均售價則比9月減少2美元。