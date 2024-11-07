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華航、長榮航三大利基加持 華航股價高飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航示意圖。本報資料照片
華航示意圖。本報資料照片

航空業第4季貨運價高加上低油價，客運比預期中好三大利基在手，全年營運吃定心丸，再加上航空股的IPO熱潮及第3季業績題材，台灣虎航（6757）暫定11月29日掛牌，有望再掀認購高潮；法人則看好華航（2610）、長榮航（2618）客貨雙好的第3季財報效應，三大法人已經連續17天買超華航。

法人根據華航、長榮航第3季的營收數字來分析，第3季營收衝高第3季財報可期，第4季客、貨都維持穩定也不會太差，還有機會再衝高，市場對於獲利表現抱持高度期待。華航今天盤中來到23.35元，盤中漲幅達3.7%，長榮航也出現買盤，盤中最高來到38.4元，漲幅為1.59%。

以第2季獲利表現分析，法人相對看好華航、長榮航第3季財報成長力道，兩家航空業者第3季客運旺季，加上貨運挹注，獲利有機會續創新高。目前對於航空業者來說，油價沒有一直往上走，每桶維持在87-90美元，這是1個非常好的現象，不只是第3季獲利受挹注，有助於第4季成本降低，讓第4季獲利有望在淡季維持不錯表現。

其中，受惠於客、貨雙好長榮航空2023大賺215億元，每股純益為4.01元次高，今年上半年EPS為2.31元，前3季每股盈餘有望追平，甚至超越去年全年。

華航上半年稅後純益為71.41億元寫歷史新高、 每股盈餘1.08元，全年力拚營收、獲利再創新高，近期股價吸引法人買盤布局，出現三大法人連續買超十四日，買超張數超過13萬張。

台灣虎航日前公布前三季EPS達 5.52元，高獲利、日本遊熱度不退，上市暫定承銷價40元，以6日收盤價格65.9元計算，潛在每股價差近26元，中籤者每張現賺近2.6萬元，報酬率近4成，配合改列上市前公開承銷，對外競價拍賣7,161張，競拍底價39.6元，競拍時間為11月11日至13日，11月15日開標；11月19日至21日辦理公開申購，11月25日抽籤，每人限定1張，暫定承銷價40元。

台灣虎航 航空業 華航 長榮航空

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