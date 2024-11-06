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億豐Q3每股純益6.04元 續創新高
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億豐（8464）昨（6）日公告第3季財報，單季營業利益創下新高來到24億元，年增37.3%，雖然第3季匯兌損失達1.8億元，但單季稅後純益17.7億元，較去年同期仍增11.7%，連續二季創單季獲利新高，每股純益6.04元。累計前三季稅後純益49.69億元，年增22.2%，每股純益16.96元。
億豐表示，美國自今年6月起實施新的窗簾安全規範(ANSI/WCMA A100.1-2022 Standard for Safety of Window Covering Products)，禁止客製化窗簾使用任意空懸操作拉繩窗簾。億豐因提前「自願停售」任意空懸拉繩窗簾，並憑藉領先業界的無拉繩窗簾升降系統，成為該法規實施的受惠者，市占率穩步擴大。
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