華固Q3每股純益4.32元 潤隆0.45元

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指標建商華固（2548）、潤隆、國建昨（6）日公告第3季財報，其中以華固表現最佳，單季每股稅後純益（EPS）4.32元，來到今年業績高峰。

華固第3季稅後純益13.14億、年增111.8％，每股純益4.32元；累計今年前三季稅後純益15.23億元、年減27.7％，每股純益5.01元。

潤隆第3季稅後純益4.43億元、年減89％，每股稅後純益0.45元；累計今年前三季稅後純益25億元、年減60％，每股稅後純益2.52元。國建第3季稅後純益8032.3萬元、年減66％，每股純益0.07元；累計今年前三季稅後純益9.71億元、年增22%，每股純益0.84元。

華固第3季在總銷29億元士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」完工交屋下，推升單季營運來到今年高峰。