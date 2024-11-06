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波力前三季 EPS 8.02元 賺贏去年全年

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

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全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）公布前三季合併財報，合併營業毛利7.32億元，毛利率40.4%，較去年同期增加2.2個百分點，稅後純益4.10億元、年增41.8%，每股純益達8.02元，獲利為同期次高，並賺贏去年全年。

波力第3季合併營收6.22億元，季減3.2%、年增2.1%，稅後純益1.44億元，季減19.1%、年增9.9%，每股稅後純益2.82元。董事會昨天通過，不分派第3季盈餘。

波力前十月合併營收18.13億元、年增21.4%，創同期新高。法人估，波力今年營收二位數增長，有機會賺逾一個股本，創歷史新高。

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