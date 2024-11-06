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八方雲集前三季 EPS 6.64元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

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八方雲集（2753）昨（6）日公告第3季財報，單季稅後純益1.45億元，較去年同期減少2.5%，每股純益（EPS ）2.18元。累計前三季稅後純益4.41億元，年增3.8%，EPS 6.64元。

八方雲集表示，第3季因適逢台灣暑假旺季、牛肉麵熱賣與梁社漢排骨店數增加，加上美國持續開出新店，兩區營收與去年同期相較都有所成長；惟持有美元部位因第3季美元匯率走跌、去年同期美元匯率走升，導致外幣兌換損益差異，故第3季獲利較去年同期微減。

展望第4季，八方雲集表示，第4季是餐飲旺季，日前主力品牌八方雲集奪得台北牛肉麵節金牌殊榮後，各門市業績普遍提升，加上梁社漢排骨於11月6日-8日舉辦五周年感恩回饋活動，藉此推廣各式美味麵點，獲熱烈回響，預期可以提高業績，帶動八方雲集品牌來客。

八方雲集 美元匯率

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