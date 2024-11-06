汎德前三季 EPS 18.23元

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汎德永業（2247）經銷品牌Porsche、BMW、Mini今年新車到港暢旺，推升第3季及前三季的獲利刷新同期紀錄。第3季每股稅後純益6.22元、累計前三季每股純益（EPS）18.23元，第4季新車到港展望佳， 全年營運有望再創高峰。

汎德永業第3季營業利益6億元，稅後純益5.02億元，年增率12.81%；每股純益6.22元，第3季獲利創同期新高。累計前三季營業利益17.83億元，稅後純益14.7億元，年增5.49%；每股純益18.23元，續寫新高紀錄。

綜觀今年前三季整體銷售情況，汎德永業新車銷售與維修保養均維持穩健成長，Porsche、BMW、Mini銷售成績豐碩，推升單季及累計營收、獲利再衝高。

汎德永業昨（6）日同步公告10月營收，10月到港車數優於去年同期，推升合併營收達41.5億元，年增16.93%；累計前十月合併營收477億元，較去年同期成長8.2%，維持穩定成長。

汎德永業指出，Porsche將於年底前迎來最強大產品陣容，進一步迎接電動車世代，將推出純電車款Macan EV、Taycan 2，及新款Panamera與敞篷跑車718 Spyder等，目前新車款預收單十分踴躍，預計待重磅新車陸續抵台後，有望進一步推升Porsche整體銷售數量，再添公司營運成長動能。