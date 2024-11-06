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精誠財報／前三季EPS 6.29元 創同期新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

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精誠資訊（6214）董事會6日通過第3季財報，前3季每股稅後純益6.29元，創同期新高。精誠表示，第3季營收貢獻主要來自大型金融業系統建置專案、大型醫療機構維運維護服務需求，帶動整體營收穩健成長。

此外集團投資併購策略綜效彰顯也對營收的成長帶來貢獻，特別是資安領域，精誠在合併達友科技以及凱信資訊後，持續放大彼此在技術整合與產品組合的優勢，看好強勁的市場需求，未來也將積極強化資安服務的資源，包含與國際夥伴的合作並進軍國際市場。而第3季資本市場熱絡，財務收益也較前一季帶來更多貢獻。

展望未來，精誠指出，因應AI應用及ESG永續議題的快速發展，精誠持續聚焦兩大議題的落地應用方案，整合生態圈夥伴，協助企業更有效率地運用AI提升工作效能，也透過系統性的工具確保企業落實碳排追蹤及管理，以因應國內外相關環保法規，妥善對應對企業營運可能帶來的衝擊。

AI ESG 營收 精誠 資安

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