展碁營收／10月攀歷史高峰 第四季營運前景看俏

有大大前2週抽中星宇航空，而上市當天股價大漲，他原本是想馬上賣出，但星宇航空的高人氣，讓他覺得這次抽中不賣，應該會帶來更好的報酬率，最後決定繼續持有，抱著多賺一點的心態繼續持有。

2024-11-06 10:45