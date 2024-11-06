展碁營收／10月攀歷史高峰 第四季營運前景看俏
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宏碁（2353）集團旗下子公司展碁國際（6776）10月繳出亮眼成績，單月合併營收達到25.3億元，年增22.66%、月增6.93%，創下歷史新高，主要受惠於資訊產品在商用市場的穩健增長，加上年底旺季備貨需求的攀升，驅動各類產品銷售持續擴展。展望第四季，展碁對營運表現樂觀。
展碁國際總經理林佳璋表示：「展碁國際在產品代理及通路布局上持續投入資源，特別是在AI PC、大數據、雲端及資安等領域，積極與原廠和經銷夥伴合作，共同拓展市場。展碁身為Apple授權企業經銷商，於企業商用領域銷售表現強勁，顯示客戶對展碁產品及服務的高度認同。我們也將持續創新產品線，積極引進高毛利產品以強化產品組合，並透過商用社群媒體提供技術支援與銷售服務，進一步拉近與客戶之間的距離。」
隨著第四季進入傳統銷售旺季，商用市場對PC產品的需求強勁。此外，Adobe軟體、資安軟體、家電、周邊產品及生活產品的銷售預期也將成長，預計第四季將有機會再創佳績，進一步提升公司利潤。
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