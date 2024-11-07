豐興上月營收下滑19%

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

豐興（2015）昨（6）日公告10月營收25.4億元、年減19%，累計今年前十月營收282億元、年減2.4%，自結10月稅前盈餘2.1億元、年減25%，今年前十月累計稅前盈餘24.3億元、年增1.2%。

法人表示，豐興、東鋼、威致、海光等上市電爐族群產銷近期進到橫向整理，年底前都以保守看待。

豐興公告，10月營收25.4億元，與去年同期的31.7億元年減19%；累計今年前十月營收282億元，與去年同期的289億元年減2.4%。另豐興自結今年10月稅前盈餘2.1億元，與去年10月稅前盈餘2.9億元比較、年減25%；今年前十月累計稅前盈餘24.3億元，比去年同期的24億元增長1.2%。

法人指出，大陸鋼價波動太快，今年十一國慶長假前大陸小鋼胚對台報價每公噸最高上達520美元，但最近落到470美元區間，甚至比俄羅斯小鋼胚對台報價的480美元還低。