鴻海量子研究新突破！網憂「出貨訊號來了」：恐成紅海
鴻海（2317）集團量子研究大突破，旗下鴻海研究院攜手英國劍橋大學，在量子通訊傳送技術取得重大進展，研究成果解決了如何有效實現端口式量子傳送（PBT），並已發表於國際頂級量子計算期刊PRX-Quantum。PTT網友討論，「以長期投資的角度來講可以思考量子通訊賺大錢的可行性」，但也有人擔心「鴻海是不是會紅海呢？」甚至有人直言「出貨訊號來了」。
鴻海透過旗下鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修和該所研究員Adam Wills，攜手英國劍橋大學Sergii Strelchuk教授，在量子通訊傳送技術上獲得重大的突破，研究成果解決了如何有效實現端口式量子傳送（PBT），並已發表於國際頂級量子計算期刊PRX-Quantum。
一名網友在PTT發文分享新聞並表示，「雖然短期內量子通訊還很難賺大錢，不過以長期投資的角度來講可以思考量子通訊賺大錢的可行性」。
其他人留言「出貨文，好可怕」、「現在就喊量子會不會太遙遠了」、「會跟股價產生糾纏嗎」、「要出貨，做夢開始」、「公公的股價在沒有觀測前，是屬於半漲半跌的量子態」、「量子這種東西要期待就算了，AI還比較有可能」、「我看要變股王了」、「標準出貨文」。
不過也有人說「五年前轉型的時候，機器人，人工智慧也是乏人問津。結果是最先開始爆發的產業，所以不要小看鴻海，未來的智慧科技平台造王者」。
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