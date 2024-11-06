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研華：第4季接單回溫 明後年AI占比上看2成

中央社／ 台北6日電

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工業電腦廠研華今天舉行法人說明會，綜合經營管理總經理陳清熙表示，今年第3季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.07，10月比第3季高，11月和12月看起來也還可以，代表接單持續回溫，明年第1季整體營運一定是正向成長。

陳清熙說，從長期來看，研華目前參與的產品設計開發專案表現都不錯，但從接單到出貨都需要時間，真正發生在哪一季，現在談還太早。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪指出，人工智慧（AI）產品占研華今年營收約4%，比重並不高，然而今年6月台北國際電腦展（Computex）看到許多廠商力拱人工智慧個人電腦（AI PC），未來AI技術一定會逐漸導入邊緣運算領域，成長會相當快速。

張家豪表示，研華各個事業體都積極導入AI，包括在既有市場例如醫療影像和機器視覺，以及新市場例如自主移動機器人（AMR）等，內部目標到了明年或後年，AI營收占比將提升到15%至20%。

研華今年第3季營收約新台幣149.5億元，季增2%，與去年同期持平；毛利率41.3%，季增0.8個百分點，年增1.2個百分點；營業利益24.52億元，季增13%，年減2%；營業利益率16.4%，季增1.6個百分點，年減0.3個百分點；稅後淨利22.58億元，季增7%，年減13%；每股盈餘2.61元。

展望第4季，研華預估營收將達4.8億至5億美元（約新台幣154.5億元至161億元），約季增3.3%至7.7%；毛利率將達39%至41%，營業利益率將達14.5%至16.5%。

AI 營收 研華

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