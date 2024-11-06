佳世達法說會／看好第4季營運優於第3季 明年優於今年

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佳世達（2352）6日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏表示，預期今年第4季營運將優於第3季，今年全年營收將與去年相當，明年在全部事業體皆增長下，尤其醫療業務業績將突破300億大關，將帶動2025年營運更勝今年。

佳世達今年原本預期營運將優於去年，但在智能解決方案事業群及網通事業表現欠佳下，加上醫療事業雖交出成長，但受到中國大陸經濟不佳影響，導致成長幅度不如預期，醫療事業無法達成今年營收突破300億的目標。

不過，陳其宏表示，對醫療事業營運樂觀看待，已連續六個季度維持在單季60億元左右的規模，醫院、醫材、醫藥通路事業皆持續增長。董事會日前也通過公開收購提高諾貝兒寶貝（丁丁藥局）持股，強化醫療零售通路市場的布局。

此外，佳世達除持續推動明基醫院進入資本市場、以加速醫院成長動能，目前在香港申請進度仍符合預期。

佳世達總經理黃漢州表示，IT原有事業穩健成長，先前受到客戶調節庫存影響的商業工業用市場及網通產業也都已看到回穩訊號，預期IT本業第4季營運將進一步增長。

在網通業務展望方面，佳世達預期，今年第4季將是該事業谷底，由於新產品、新訂單即將量產，將帶動網通事業明年首季營運增長。

佳世達今年第3季稅後純益10.53億元，季增58.8%、年減12.4%，每股純益（EPS）為0.54元，創近2年單季新高、單季更賺贏上半年；累計前三季稅後純益19.72億元，年減22.6%，每股純益1元。

佳世達今年第3季各事業表現方面，顯示器營收季增5%，營業毛利率和營業淨利率及營業淨利金額均較上季及去年同期成長；醫療事業營收季增1%，營業毛利率及營業淨利率較上季減少；網通事業營收季減13%，智能方案營收季增5%，營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較上季成長。