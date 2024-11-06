佐登財報／第3季砍40家直營門市、裁逾百人 前三季每股虧4.27元

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佐登-KY（4190） 6日公告第3季財報，單季稅後淨損0.97億元，較去年同期虧損擴大，單季每股淨損1.61元，累計前三季稅後淨損2.56億元，每股虧損4.27元。佐登-KY表示，主要因今年度進行中的精實調整計畫，第3季部分地區精簡大量人力、汰弱留強整併門市，巨額一次性費用在第3季認列大幅度影響損益。

因市場環境改變，佐登-KY今年中展開一系列精實調整計劃，同時加速海外市場布局。今年第3季佐登在大陸地區針對門市效益不佳或租約到期的門市，一次性將40餘家直營門市註銷或轉加盟門市，並將會員分流鄰近門市，佐登表示，調整之後從業績到客戶回饋明顯提升，10月直營門市業績可望反而呈現月增。

為使集團生產效益最大化，大陸地區部分產能移回台灣、同時裁撤整併部分部門，第3季精簡百餘名後勤管理人力，進而產生巨額一次性人力費用，同時加上40餘家直營門市進行註銷或轉加盟門市，第3季共認列1000多萬人民幣的一次性處分損失。

公司表示，在調整組織及流程、減少約10%直營門市後，與第2季5.76億營收相比，第3季集團營收仍繳出幾近持平的表現。佐登妮絲越南科技美容將在第4季展開業務，加以整體費用大幅調整減少下，預計整體獲利在第4季有望翻轉。