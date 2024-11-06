豐興前10月累計稅前盈餘24.3億元、年增1.2%
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豐興（2015）6日公告10月營收25.4億元、年減19%，累計今年前10月營收282億元、年減2.4%，自結10月稅前盈餘2.1億元、年減25%，今年前10月累計稅前盈餘24.3億元、年增1.2%。
法人表示，豐興、東鋼、威致、海光等上市電爐族群產銷近期進到橫向整理，年底前都以保守看待。
豐興公告，10月營收25.4億元，與去年同期的31.7億元相比、年減19%；累計今年前10月營收282億元，與去年同期的289億元相比、年減2.4%。另豐興自結今年10月稅前盈餘2.1億元，與去年10月稅前盈餘2.9億元比較、年減25%；今年前10月累計稅前盈餘24.3億元，比去年同期的24億元增長1.2%。
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