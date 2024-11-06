鋼聯營收／10月稅前盈餘年增23%、前10月年增64% 後市看旺
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鋼聯（6581）6日公告10月營收2.6億元、年減2.2%，今年前10月累計營收19.2億元、年增16%，10月自結稅前盈餘1.2億元、年增23%，今年前10月稅前盈餘8億元、年增64%。
法人表示，受惠國際鋅價上漲，鋼聯獲利表現大幅增長，實績顯示營運走在上坡路，後市展望穩中帶堅。
鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入，以及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入，隨著後續將擴建新產線，中長期營運穩健。
今年前10月鋼聯氧化鋅出貨數量3.9萬公噸，雖比去年同期減少8%，但受惠國際鋅價自今年第2季起大漲，且高毛利的其他廢棄物收受持續升溫，因此今年前10月的稅前盈餘出現大幅增長，市場預期隨著需求提升，國際鋅價上漲的趨勢應可持續。
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