華固財報／第3季稅後純益年增111.8% 明年進入完工高峰

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華固（2548）6日公告，第3季稅後純益13.14億、年增111.8％，每股稅後純益（EPS）4.32元；累計今年前三季稅後純益15.23億元、年減27.7％，每股稅後純益5.01元。

華固第3季在總銷29億元士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」完工交屋下，推升單季營運來到今年高峰，華固指出，今年業績處於相對空窗期，第4季僅有少數住宅交屋，不過明年起將進入完工入帳高峰，未來4年完工交屋量逾1,000億元。

華固表示，未來幾年的業績大致底定，明年預計有2筆住宅、2筆商辦案可完工交屋，合計完工量共283億元，包括總銷132億元的商辦大案南港「華固中央置地」、總銷79億的「華固時代置地」，住宅則有「華固大安學府」與「華固得月」。2026年預計完工量102億元，2027年完工量457億元，2028年則有完工量266億元。

法人認為，建商布局商辦市場，可免於住宅市場受到打炒房等波動影響，而近年在台商回流、產業擴廠升級下，推升對辦公大樓的需求，若華固明年順利售出百億元商辦大案，全年營收可期，可望重回賺一個股本。

展望未來，華固表示，目前在手土地庫存量超過2萬坪，儲備個案總銷達1,223億元，足以夠未來6到8年使用，購地策略仍以北部、中部為主，其中有七成個案在台北市，主要因台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市，此外，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來5年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。