耀登財報／前三季EPS 2.23元 明年供貨NB新客戶

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射頻天線大廠耀登（3138）6日公布2024年第3季累計財報，累計合併營收達新台幣12.57億元，微幅下滑0.08%，毛利率穩定維持在41%的高檔水準。營業利益8,476.5萬元，稅後純益1.11億元，每股純益（EPS）2.23元。其中，天線業務持續保持亮眼成績，美系筆電客戶市占率穩步成長，工控天線客戶也庫存去化完成， FR3 毫米波陣列天線模組和上下頻轉換器UDC已順利出貨至美系電信商，產品效能獲客戶肯定。然而，量測設備業務受到大環境手機測試需求趨緩，影響第3季整體營收表現。

耀登科技指出，今年在天線業務拓展方面表現亮眼，公司不僅深化與現有美系筆電大廠的合作，並持續拓展至其他國際知名筆電品牌。相關專案目前已開始啟動，預計將於明年及後年陸續進入量產供應階段。工控天線則隨著客戶庫存逐步去化，加上新產品導入，需求已逐步恢復至正常水準。

展望未來，耀登科技積極拓展全球市場，深化5G、6G天線技術的研發，同時推動衛星通訊解決方案的創新，以滿足多元應用場景的需求。即將推出的新版本全雙工多軌道衛星地面接收設備，具備靈活的客製化設計，顯著提升傳輸效率與系統可靠性，將全面支持船舶、智慧城市及物聯網等高速無縫連線需求。耀登科技表示，公司將積極參與國內衛星及太空計劃，確保在關鍵領域保持領先，持續以技術創新和穩健策略助力國內太空產業，為全球市場創造更大價值。

此外，耀登科技積極推動國際化布局，加強與全球市場的連結，集團子公司耀睿科技於近期受美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）邀請，參加國際開放無線接入網研討會，展示在開放無線接入網（Open RAN）領域的技術突破，進一步提升了在國際市場的能見度。未來，公司將持續深化與國際客戶的合作，拓展新興市場，加速全球布局，鞏固耀登科技在全球通信領域的競爭優勢。

在永續發展方面，耀登科技今年於《天下雜誌》「天下永續公民獎」小巨人組評比中榮獲第16名，並入榜「天下人才永續獎」，展現公司在環境永續、人才發展與社會責任上的卓越表現。公司將持續推動綠色成長與淨零轉型，以實際行動朝企業永續經營的目標邁進。