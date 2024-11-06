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材料10月營收創同期新高 年底前續擴增產能

中央社／ 台北6日電

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濟南大自然新材料今天公布10月合併營收為新台幣14.16億元，創同期新高，年增14%，月減6%，主因受中國十一連假影響出貨所致。材料-KY表示，看好具備降低碳足跡的醋酸纖維長絲需求，年底前產能將擴增至2400噸。

由於絲束和醋片需求持續強勁，加上銷售單價維持高檔，絲束與長絲（森綾）新產能擴增，挹注材料-KY前10月營收為125.96億元，較去年同期成長49%。

材料-KY說明，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；看好醋片中國內需市場，以及供應鏈改變的長期趨勢，材料-KY預期2024年平均銷售單價優於2023年，且今年有新的絲束與長絲產能擴充規劃下，樂觀看待成長動能延續。

產能規劃方面，材料-KY指出，因應絲束需求與營運成長，2024年7月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計2025年1月再完成擴增絲束產能；其次，因應中國醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增具備降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲產能，以增加多樣化產品並因應市場需求，預計年底前完成產能擴增至約2400噸，並規劃2025年及2026年產能倍數擴增。

此外，材料-KY預計2025年第2季完成與中峰化學規模相當的醋片新廠，並推動東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正進行中。

除持續優化生產效率與擴大產能外，濟南大自然新材料表示，將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術策略方向布局。

營收

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