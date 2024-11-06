達方營收／10月20.93億元 月增18.49%
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達方電子（8163）6日公布10月營收20.93億元，月增18.49%，較去年同期減少4.88%。累計今年前十月營收177.53億元，較去年同期減少19.06%。
針對本季營運展望，達方總經理蔡耀坤日前表示，以鍵盤為主的IT應用前三季逐季向上，本季雖略有下滑，仍維持高檔，至於綠能因下游仍處於庫存調整，預計最快明年上半年落底，受惠日前投資德國GROFA一案，本季完成交割，加入營運行列，為綠能事業再添動能，本季整體營收有望優於上季。法人估計，達方本季營收將攀全年高峰。
蔡耀坤進一步指出，本季營收組合與前一季相當，毛利率希望力守前三季18.62%水準。
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