宏達電營收／10月2.23億元 月減33.86%、年增3.46%

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宏達電（2498）6日公布10月合併營收2.23億元，月減33.86%，年增3.46%，累計今年前10月合併營收23.59億元，年減31.32%。

宏達電第3季營收7.7億元，營業毛利率40.8%，營業淨損11.3億元，營業利益率為-146.2%，歸屬於母公司業主淨損為8.8億元，每股虧損1.06元。

宏達電在台灣及日本成功舉辦2024 VIVE XR & AI Innovation Day，展示最新XR裝置VIVE Focus Vision，以多項創新功能推動虛實融合跨域應用，促進台日VIVE & VIVERSE生態圈合作。活動吸引來自科技、娛樂、教育及醫療領域等眾多企業參與，共同探討如何透過創新技術加速企業數位轉型。

宏達電攜手文化內容策進院，共同推動XR創作者生態系發展，於「2024 TTXC台灣文化科技大會INNOVATIONS」展示最新的VIVERSE Create技術平台。該平台提供無需編碼的No-Code創作環境，讓用戶輕鬆構建多人互動虛擬空間，適用於多裝置並支援沉浸式體驗。

VIVERSE Create整合全球3D模型庫Sketchfab，降低創作門檻，讓無專業3D技術的創作者也能進入XR世界。HTC和文策院以「以大帶小」的模式推動XR創作，期望促進台灣文化內容產業的科技轉型，吸引更多創作者加入XR領域。

此外，在商業應用發展上，宏達電與中華民國對外貿易發展協會及文化路徑公司合作，於德國柏林的歐洲台灣形象展中，打造「BizWinner 5G XR商展大贏家」展示空間，展出超過100家台灣中小企業產品。該沉浸式商展空間以優異的使用者體驗設計，獲2024年倫敦設計獎金獎。