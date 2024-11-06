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中華電財報／第3季營收556.1億元 EPS 1.16元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

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中華電（2412）6日公布自結第3季合併營運成果，單季合併營收556.1億元，年增3.6%；營業淨利113.8億元，減少0.8%；EBITDA為212.6億元，年減0.5%；歸屬於母公司業主之淨利90.1億元，減少1%；每股純益1.16元；營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測目標。

董事長簡志誠表示，「第3季表現穩健，展現各項業務卓越的運營實力，第3季整體營收創近七年來同期新高，行動服務營收市占率及客戶數市占率分別達40.3%及37.8%，進一步強化在台灣行動市場的領導地位；整體5G滲透率持續提升至33.5%，領先國內同業。此外，固網寬頻跨階升速的策略成功，帶動1Gbps以上速度用戶淨增數翻倍」。

總經理林榮賜表示，「以三大事業群的表現來看，個人與家庭事業群持續健康成長，主因行動客戶持續升級5G且月租型客戶數增加、固網寬頻服務營收穩定成長及OTT營收因轉播奧運大受歡迎而成長；影視平台整體訂閱數增加並超越300萬大關，帶動影視相關營收年增率達雙位數。企業客戶事業群表現穩健，其中，ICT業務營收年成長22%；值得一提的是，5G企業專網及大數據服務受惠於5G O-RAN專案與智慧政府的推動，營收於本季衝高。國際電信事業群本季受惠海外ICT專案需求不斷增加，稅前淨利年增率達11%；中華電歐洲子公司已於7月30日於德國法蘭克福成立，並開始於歐洲為高科技產業提供ICT解決方案」。

中華電第3季合併營收556.1億元，年增3.6%；第3季個人家庭事業群營收為344.3億元，增加2.1%。行動服務營收增加3%，主因客戶升級至5G服務及月租型客戶數成長、固網寬頻營收穩定成長及OTT營收受惠於奧運轉播而成長。銷貨收入年增1.3%，主因本季iPhone 16系列上市。稅前淨利減少0.6%，主因認列一次性奧運轉播授權費。

第3季企業客戶事業群營收為176億元，增加5.9%，主要受惠於ICT業務營收因各項新興業務亮眼表現而年成長22%。行動及固網語音服務抵銷行動客戶升級5G服務與固網寬頻升速促銷方案帶來的營收成長，使本季行動服務及固網營收均微幅下降，同時企客群稅前淨利亦較去年同期減少。

第3季國際電信事業群營收為23.7億元，增加1.4%，稅前淨利年成長11%，主因國際客戶對ICT業務的需求暢旺，以及海外業務對整體營收的挹注。

第3季營業淨利為113.8億元，年減0.8%。營業淨利率為20.5%，去年同期為21.4%。本期歸屬母公司業主之淨利為90.1億元，減少1%。每股純益1.16元。

今年9月底來自營業活動的淨現金流量為497.6億元，年減0.3%，主因去年同期所得稅暫繳遇假日遞延；9月底現金與約當現金為312.2億元，較2023年9月底減少2.5%。

今年第3季EBITDA為212.6億元，較去年同期減少0.5%。EBITDA margin為38.23%，去年同期為39.84%。

截至9月底，行動電話客戶數為1,301萬，較去年同期增加0.6%。第3季整體行動服務營收為167.5億元，較去年同期成長2%；行動090月租型ARPU為552元，與去年同期持平。

截至9月底，中華電寬頻客戶數為442萬，較去年同期增加0.7%；HiNet寬頻客戶數為373萬，較去年同期增加1.3%。第3季整體固網寬頻營收為113.2億元，增加3.4%，固網寬頻ARPU為786元，較去年同期增加1.5%；截至9月底，市話客戶數累積為895萬。

5G OTT iPhone 16 中華電 營收

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