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宏達電營收／10月2.23億元 月減33.9%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

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宏達電（2498）6日公告10月營收2.23億元，月減33.9%、年增3.5%，累計前十月營收23.59億元，年減31.3%。

展望未來，宏達電指出，公司已推出VIVE Focus系列最新產品VIVE Focus Vision，專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造，在教育、訓練、醫療等領域具有廣泛應用潛力。

據悉，VIVE Focus Vision具有眼球追蹤與自動瞳距調整功能，同時也支援DisplayPort模式，更新率最高達120Hz，可實現無失真PC VR視覺饗宴；鏡頭方面則是雙16MP全彩鏡頭，雙眼合計達5K的解析度，可支援立體全彩透視功能，並擁有120度廣視角。

宏達電強調，這款全新XR一體機在獨立運行能力時提升了沉浸式體驗，並支援DisplayPort模式，完整保留PCVR的強大性能。VIVE Focus Vision內建眼球追蹤、自動瞳距調整等多功能，並搭載立體全彩高解析透視鏡頭，可實現精準的混合實境深度感知，配備紅外線感應器，進一步優化了低光環境下的手部追蹤效果，將XR一體機的體驗提升至新高度。

宏達電 營收

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