中菲行營收／10月創24個月新高

中菲行（5609）10月集團營收達到27.47億元，較去年同期增加41.2%，較上個月成長4.5%，貨運量較去年同期成長三成，為今年度營業額最高的月份，也創下自疫情結束後，從111年11月分到目前共24個月的期間營業額新高。

航空貨運旺，中菲行營收持續成長，再創期間新高，主要受惠全球佈局超過150個，在重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

累計1月至10月營業額為223.99億元，較去年同期成長27.2%。

10月空運市場，人工智慧及智能運算相關產品及海運轉空運，持續帶動需求，10月海運市場，美國東海岸與墨西哥灣沿岸罷工比預期提早結束，罷工造成的港口貨物積壓能夠迅速清除，船公司大幅減少空班的班次，運價因而上調，根據海運諮詢機構（Drewry）10月 18 日發表的每週分析指出，在原定的 692個航班中， 將取消70 個航班，取消率為 10%，各航道都有相當可觀的取消率，跨太平洋東行（TPEB）航線取消率為 61%，歐洲西行取消率為 24%，跨大西洋西行航線取消率為14%，除了這些航班縮減之外，船公司也從11月1日起實施通用費率增加（GRI），導致跨太平洋東行（TPEB）的費率調漲超過18%，歐洲/地中海西行航線的費率調漲超過40%。

中菲行提供多元產品包括中歐鐵路，海空聯運，包機以滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長，再創24個月的期間營業額新高。

同時為盡地球公民的義務，中菲行攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF)計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，中菲行憑藉超過 150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。