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慧洋-KY前10月每股稅前賺7.07元 看中長期市況樂觀

中央社／ 台北6日電

散裝航運業者慧洋-KY表示，10月市場關注美國總統大選，觀望氣氛濃厚，影響貿易活動，短期散裝日租運價與指數有壓，後續仍樂觀看待中長期散裝市況，除區域衝突難解、環保法規、新造船訂單不多，散裝運力供給吃緊。

慧洋-KY 10月合併營收新台幣16.89億元，年增4.42%，營業利益5.41億元，稅前盈餘為4.97億元，分別年增25.33%、88.40%，自結每股稅前盈餘0.67元，累計前10月每股稅前盈餘7.07元。

慧洋-KY指出，10月主要受到中國十一假期，以及中國祭出振興經濟政策尚未開始明顯發酵，影響亞洲一帶市場需求，加上美國總統大選在即，全球市場觀望氣氛濃厚，影響實際貿易活動，使短期散裝日租運價與指數有壓，10月獲利雖略有回檔，營業利益率仍有32%。

展望後續，慧洋-KY指出，仍樂觀看中長期散裝市況，除區域衝突反覆難解，影響船舶航行路線外，日益嚴格的環保法規也造成船舶需要減速、甚至拆解，加上近年散裝新造船訂單不多，均使散裝運力供給呈現吃緊狀態。

慧洋-KY表示，2024年已完成交付4艘新船並投入營運，明年有2艘將提前交付，2026、2027年陸續有7、4艘，目前總計尚有13艘新船訂單。

舊船處分方面，慧洋-KY表示，今年陸續公告處分4艘船舶，尚有1艘預計在年底前正式認列入帳，未來將依市況陸續處分老舊船舶，維持慧洋船隊運力在最佳狀態。

慧洋 造船

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