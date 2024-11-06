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抽中星宇航空（2646）沒出掉怎辦？ 艾蜜莉：中籤不理解的股票當天就賣掉

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
星宇航空示意圖。本報資料照
星宇航空示意圖。本報資料照

星宇航空上市當天沒有賣到怎麼辦？

有大大前2週抽中星宇航空，而上市當天股價大漲，他原本是想馬上賣出，但星宇航空的高人氣，讓他覺得這次抽中不賣，應該會帶來更好的報酬率，最後決定繼續持有，抱著多賺一點的心態繼續持有。

只是後來幾天，股價不漲反跌，他的心情也受到影響，跟著起伏，這其實就是很常見的「股價焦慮」（每分鐘都要打開app看），甚至在上班的時候也忍不住一直刷新股價，開始後悔自己當初沒有撥券當天就賣掉。

撥券的當天賣出可以馬上鎖定報酬，避免之後行情帶來的焦慮，且不用讓股價走勢牽著走，大大回想後，才體會到「避免股價焦慮」的好處，也因此股價下跌的這幾天，他後悔又焦慮自己沒在第一天穩穩收割一筆現金。

事實上，不管是投資還是抽股票，重點不是賣在最高點，而是穩健地「風險最小化」，把焦慮降到最低，讓資金安全落袋，他的「再等等」心態，就讓他掉入「追高殺低」的心理陷阱之中了...而且要記得，抽籤不理解的股票就當天賣掉，不要期待變存股又能賺到波段價差

資金的靈活撤退是一項策略，另一個重點是，那些抽籤的股票，大多不是我們理解的公司，而他也發現自己不理解星宇航空的經營模式，心理才會因股價震盪而更加動搖，要學會不熟悉的股票，不要久持，與其為了追求更高的報酬率而心神不寧，不如早早賣出，享受及時的小確幸，享受沒有牽掛的投資心態。

投資不一定追求最大利潤，而是要選擇安心的投資策略，讓自己在每一筆投資中都能保持從容，享受穩定的財富增長，這樣的一賣了之讓我們心情免受牽掛，才是上上策喔！

今天收盤價27.8元跟承銷價20元比起來，報酬率還是有39%，我安慰他不要感到焦慮，趕快找個自己還能接受的價格賣出，有賺都還是好事。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

價差 報酬率 星宇航空

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