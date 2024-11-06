國賓上季 EPS -0.91元 寒舍-0.97元
飯店股寒舍（2739）、國賓昨（5）日公告第3季財報，兩家飯店都受到所持有股票的股價下跌影響，導致金融資產評價出現未實現損失，第3季皆意外虧損。
不過，累計前三季獲利表現仍強勁，國賓累計稅後純益12.33億元，年增92%，每股純益3.36元。寒舍前三季合併營收達36.32億元，稅後淨利4.30億元，年增69.84%，創同期新高，每股盈餘4.69元。
國賓公告第3季財報，單季營收3.27億元，年增5.14%，單季稅後淨損3.34億元，較去年同期虧損增加，每股虧損0.91元。惟前三季營收9.77億元，年增0.4%，稅後純益12.33億元，年增92%，每股純益3.36元。
寒舍因台股下跌導致金融資產評價出現未實現損失，使單季淨損0.89億元，每股虧損0.97元。
根據寒舍第3季財報，透過寒溪投資持有愛山林4,946張，持股比0.79%，另持有國泰金600張、台積電40張、保瑞69張。
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