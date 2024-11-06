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大亞上季 EPS 0.26元 訂單維持高檔

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜大廠大亞（1609）昨（5）日公告，第3季稅後純益2.58億元，年增31.3%，每股純益0.26元；累計今年前三季稅後純益14.17億元，年減42.4%，每股純益1.84元。

大亞去年因處分保瑞、穎崴等持股，讓獲利成長幅度較大，今年則是以電線電纜事業表現最佳，大亞指出，電線電纜受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持高檔，近期除了獲得七股到南科的161KV超高壓線纜約10億元的訂單外，之後也會參與興達港到南科的饋線標案，整體銷售狀況表現不錯。

大亞近年積極投入綠能布局，太陽能建置目前已有超過200MW掛表，今年可望取得台南漁電共生約35MW建照，長期目標為500MW。儲能方面，目前有36MW，台中龍井儲能案場明年可望完成，長期以180ＭＷ為目標。

漆包線事業方面，大亞9月底決議停產恒亞電工，大亞指出，受到大陸景氣不佳影響，基於營運策略的考量與整體經營環境的變化，決定將位在中國大陸江蘇省昆山的恒亞電工停產，恒亞電工廠是否要出售尚在評估中。

亞電 電纜

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