燁輝前三季每股虧0.41元

燁輝（2023）昨（5）日董事會通過財報，今年前3季累計營業收入561.5億元，營業毛利高達46.9億元，但被燁聯等多家子公司虧損拖累，燁輝前三季財報卻轉虧，稅後虧損8.2億元，每股淨損0.41元。

燁輝昨日董事會並通過第13次買回庫藏股，以維護公司信用及股東權益，買回股份總金額上限84億餘元，預定買回期間為113年11月6日至114年1月5日，預定買回數量1萬張，買回區間價格為13.8至15.3元，只要燁輝股價低於區間價格下限，將繼續買回。

燁輝第3季稅後虧損8.6億元、每股淨損0.39元；今年前三季累計稅後虧損11.3億元、每股淨損0.41元。單季與累計的虧損都較去年同期擴大。

根據財報，燁輝鋼鐵事業賺錢，但轉投資的燁聯、燁興以及大陸常熟廠，仍有待強化獲利動能。另外，旗下的義享天地、萬豪酒店等新事業體都還在燒錢，法人認為，燁輝要擺脫財報困境，仍有長路要走。

燁輝到今年第3季期末總資產891億元，期末總負債596億元，期末歸屬於母公司業主權益288億元。

至於庫藏股方面，燁輝表示，第13次庫藏股預定買回股份占公司已發行股份總數的比率為0.5%。近年燁輝積極操作庫藏股政策，去年10月17日至11月14日預定買回2萬張，實際已買回3,860張。