快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

燁輝前三季每股虧0.41元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

燁輝（2023）昨（5）日董事會通過財報，今年前3季累計營業收入561.5億元，營業毛利高達46.9億元，但被燁聯等多家子公司虧損拖累，燁輝前三季財報卻轉虧，稅後虧損8.2億元，每股淨損0.41元。

燁輝昨日董事會並通過第13次買回庫藏股，以維護公司信用及股東權益，買回股份總金額上限84億餘元，預定買回期間為113年11月6日至114年1月5日，預定買回數量1萬張，買回區間價格為13.8至15.3元，只要燁輝股價低於區間價格下限，將繼續買回。

燁輝第3季稅後虧損8.6億元、每股淨損0.39元；今年前三季累計稅後虧損11.3億元、每股淨損0.41元。單季與累計的虧損都較去年同期擴大。

根據財報，燁輝鋼鐵事業賺錢，但轉投資的燁聯、燁興以及大陸常熟廠，仍有待強化獲利動能。另外，旗下的義享天地、萬豪酒店等新事業體都還在燒錢，法人認為，燁輝要擺脫財報困境，仍有長路要走。

燁輝到今年第3季期末總資產891億元，期末總負債596億元，期末歸屬於母公司業主權益288億元。

至於庫藏股方面，燁輝表示，第13次庫藏股預定買回股份占公司已發行股份總數的比率為0.5%。近年燁輝積極操作庫藏股政策，去年10月17日至11月14日預定買回2萬張，實際已買回3,860張。

燁輝 財報

延伸閱讀

南茂Q3 EPS 0.41元 保守看第4季營運

巧新財報／前三季營收55.46億元 每股盈餘2.66元

寒舍財報／第3季業外衝擊每股虧損0.97元 前三季仍是同期新高

勤凱10月營收歷史次高 前三季EPS 4.34元 超越去年

相關新聞

大同第3季 EPS 3.09元 轉虧為盈

大同（2371）董事會昨（5）日通過第3季財報，受惠於芙蓉大樓資產活化交易於第3季完成入帳，推升第3季稅後純益達69.4...

亞德客10月營收下滑

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布10月合併營收23.03億元，年減3.9%，為今年以來單月次低；累計前十月合併營...

欣巴巴前三季 EPS 3.77元

營建股欣巴巴（9906）昨（5）日公告第3季財報，受益建案交屋入帳，第3季稅後純益3.28億元，年增2.18倍，每股純益...

美喆10月營收年增106% 訂單能見度高

受惠歐美客戶拉貨暢旺，美喆-KY（8466）昨（5）日公布10月合併營收達3.73億元，較去年同期大增106.7%；展望...

台灣虎航唱旺明年客運

國內首家、也是目前唯一低成本航空、華航集團子公司台灣虎航-創（6757）昨（5）日舉辦改列上市前業績發表會。台灣虎航董事...

燁輝前三季每股虧0.41元

燁輝（2023）昨（5）日董事會通過財報，今年前3季累計營業收入561.5億元，營業毛利高達46.9億元，但被燁聯等多家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。