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台灣虎航唱旺明年客運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內首家、也是目前唯一低成本航空、華航集團子公司台灣虎航-創（6757）昨（5）日舉辦改列上市前業績發表會。台灣虎航董事長陳漢銘表示，明年航空客運市場一樣旺，他說「從今往後，唯有虎航可以持續超越虎航」。

台灣虎航明年即將配股，前三季稅後純益創歷史新高為24.76億元，前三季每股純益更來到5.52元，最大股東華航，明年獲利還有台灣虎航的股利挹注可期。

陳漢銘分析三個變化來分析明年航空客運市場跟今年一樣旺，首先ITF旅展的銷售相當好，價量齊揚；其次，已經開始銷售農曆年過年期間的機票，到目前為止，售價都還高於去年過年期間的售價；第三，日、韓旅遊趨勢沒有改變。明年航空市場沒有看淡的理由。

台灣虎航 客運 華航

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