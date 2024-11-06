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美喆10月營收年增106% 訂單能見度高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

受惠歐美客戶拉貨暢旺，美喆-KY（8466）昨（5）日公布10月合併營收達3.73億元，較去年同期大增106.7%；展望未來，美喆-KY表示，在北美客戶維持高需求，加上拓展日本、台灣業務有成，手中訂單擁有高能見度，對後續營運持審慎樂觀看法。

美喆-KY表示，受惠集團持續深化旗下全球業務訂單，尤其北美地區SPC石塑地磚產品業務拓展有成，已打入大型家居通路、進口經銷客戶等通路，推升北美客戶下單、拉貨表現明顯增加，再加上歐洲客戶訂單持穩，帶動10月合併營收改寫歷年同期新高。

美喆-KY10月合併營收達3.73億元，較去年同期大增106.7%；累計今年前十月營收達31.79億元，較去年同期成長43%，續創歷年同期新高。美喆-KY昨收在49.65元、上漲0.65元。

美喆-KY指出，集團在北美市場SPC石塑地板業務接單穩定擴大，同步帶動台南廠產能稼動率提升。

營收

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