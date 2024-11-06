美喆10月營收年增106% 訂單能見度高
受惠歐美客戶拉貨暢旺，美喆-KY（8466）昨（5）日公布10月合併營收達3.73億元，較去年同期大增106.7%；展望未來，美喆-KY表示，在北美客戶維持高需求，加上拓展日本、台灣業務有成，手中訂單擁有高能見度，對後續營運持審慎樂觀看法。
美喆-KY表示，受惠集團持續深化旗下全球業務訂單，尤其北美地區SPC石塑地磚產品業務拓展有成，已打入大型家居通路、進口經銷客戶等通路，推升北美客戶下單、拉貨表現明顯增加，再加上歐洲客戶訂單持穩，帶動10月合併營收改寫歷年同期新高。
美喆-KY10月合併營收達3.73億元，較去年同期大增106.7%；累計今年前十月營收達31.79億元，較去年同期成長43%，續創歷年同期新高。美喆-KY昨收在49.65元、上漲0.65元。
美喆-KY指出，集團在北美市場SPC石塑地板業務接單穩定擴大，同步帶動台南廠產能稼動率提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言