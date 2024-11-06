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欣巴巴前三季 EPS 3.77元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

營建股欣巴巴（9906）昨（5）日公告第3季財報，受益建案交屋入帳，第3季稅後純益3.28億元，年增2.18倍，每股純益約3.81元；累計前三季稅後純益3.25億元，年減40.2% ，每股純益3.77元。法人並看好本季營運表現。

法人指出，欣巴巴在桃園龜山所推出的「欣時代」建案總銷約29億元，該案銷售逾九成，已於今年4月完工，而隨著第3季開始大量交屋入帳，推升單季營收達22.21億元，比去年同期的4.63億元，增加4.79倍。

展望第4季，法人認為，欣巴巴本季尚有總銷12億元的台南「欣府城-一品樓」完工入帳，該案已全數完銷，將有助獲利進一步上攻。至於明年方面，該公司將有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩建案完工，總銷約40億元。

據了解，欣巴巴昨日並公告10月營收為2.06億元，與上個月的1.5億元相較，月增36.8%，與去年同期的4,188萬元相比，年增390.8%；累計今年前十月營收達31.48億元，年減13.9%。另外，欣巴巴昨日董事會並決議發行以13億元為上限的無擔保可轉債，將用於支付營建工程所需求資金。

建案 營收

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