亞德客10月營收下滑

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布10月合併營收23.03億元，年減3.9%，為今年以來單月次低；累計前十月合併營收253.17億元、年增1.8%，仍創歷史同期新高。公司預估隨著不確定因素逐步明朗化，第4季出貨金額應可優於第3季。

亞德客指出，10月份接單金額持續高於出貨金額，且平均每日出貨金額仍較上月增長，但因工作天數較去年同期及上月少，導致月營收衰退。

亞德客表示，由於中國政府近期仍持續發布刺激經濟政策，相信待刺激政策的遞延效應，以及導致客戶延後拉貨的各項不確定因素逐漸明朗化後，需求應該可以逐漸回溫，仍期望第4季出貨金額會優於第3季。

從應用面來看，亞德客10月份來自電子產業、紡織及服裝機械、機床設備及汽車產業的出貨，有較高的增長率。

中國人民銀行稍早宣布推出降準、降息等政策，預期將向金融市場釋出約人民幣1兆元資金，間接帶動企業投資意願，法人估，亞德客將因此受惠，營運展望也出現利多訊號。

亞德客稍早在法說會中表示，11月開始至12月逐步提升產能利用率，出貨也逐步回溫，預期2025年出貨目標較今年有雙位數百分比增長；亞德客明年在電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用出貨，可成長雙位數百分比。

亞德客自結前三季營業毛利108.03億元，毛利率46.94%，較去年同期增加1.14個百分點，稅後純益58.22億元、年增10.5%，每股稅後純益29.11元，營收、獲利雙創歷史同期新高。

亞德客指出，目前電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用對氣動元件拉貨，未來幾季持續穩健；其中電子設備產線應用到明年上半年，可持續受惠終端新品效應，至於電池、能源和照明等設備應用拉貨仍緩，但影響有限。

而因應市場大環境，亞德客持續調整中國大陸和台灣部分應用氣動元件產線，預估第4季到明年可逐步降低對毛利率的影響。