大同第3季 EPS 3.09元 轉虧為盈

大同（2371）董事會昨（5）日通過第3季財報，受惠於芙蓉大樓資產活化交易於第3季完成入帳，推升第3季稅後純益達69.46億元，較第2季由虧轉盈，更較去年同期的5.53億元大增逾11倍，每股純益3.09元。展望第4季，大同預期營運將優於第3季表現。

大同董事會昨天並通過新派任財務長人事案，由連展科技公司總經理柳夜沙出任，即日起生效。

大同第3季合併營收121.2億元，受惠於電線電纜持續出貨及提升生產效率，年增5.9%，但較第2季略減4.3%。累計今年前三季合併營收356.1億元，年減0.5%。

由於芙蓉大樓資產交易於第3季完成入帳，今年累計至9月底營業利益70.6億元，淨利65億元，集團獲利大幅增加。其中歸屬於母公司淨利攀升至67.4億元，累計每股盈餘達3元，本業獲利創近八季新高。

為反映營運績效並落實股利政策，加速實現經營團隊明年發股利回饋股東的目標，大同董事會分別通過活化芙蓉大樓及北市精華地段大安區復興南路不動產。其中，芙蓉大樓交易於第3季全數入帳，復興南路案則力拚今年底前交割，兩案總售價逾220億元以上，預期產生重大處分利益將對營運、獲利及股東股利大有助益。

展望第4季，大同指出，電力事業群在電力變壓器與台電進入出貨密集期，海外變壓器及發電機組訂單也進入最後出貨準備階段，營運將優於第3季，加上產線皆趨滿載，新能源事業拓展樂觀正向，重電訂單能見度已可看到2027年，且在全球能源積極轉型、台灣工業電價調漲下，明顯感受政府電力基礎建設與企業節能設備和創能儲能系統設置的相關需求湧現，其中，非晶質變壓器等利基型商品及光儲能案場增加最為顯著。